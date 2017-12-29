Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде летом 2017 года Галины Соколовой Происшествия

Галина Соколова Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде летом 2017 года Галины Соколовой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 29 декабря.



Согласно информации, 12 августа 26-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели в конце сентября около школы №190 Автозаводского района.



Приметы: рост 164-167 см, худощавое телосложение, темные волнистые волосы, зеленые глаза. Была одета в бордовую куртку, черные бриджи. Особые приметы: шрам над правой бровью, раскрошен передний верхний зуб.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят сообщить ее по телефонам: 8 (83160) 4-17-57 (полиция) и +7 920-019-32-61 (волонтеры).