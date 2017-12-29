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Общество

Итоговое заседание совета ветеранов состоялось в Канавинском районе Нижнего Новгорода

29 декабря 2017 12:29  [112] Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Итоговое заседание совета ветеранов состоялось в Канавинском районе Нижнего Новгорода 28 декабря 2017 года. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 29 декабря.

Согласно информации, в рамках совета прошло награждение победителей районного конкурса на лучшую работу первичной ветеранской организации.

На заседании присутствовала начальник управления по организационной работе администрации Канавинского района Лилия Вакс, которая поздравила членов совета с наступающими новогодними праздниками, а также вручила победителям районного конкурса на лучшую работу первичной ветеранской организации денежные премии, а активистам совета ветеранов - благодарственные письма главы администрации Канавинского района.

В рамках заседания участники совета подвели итоги работы за 2017 год, отчитались об организации и проведении спортивных мероприятий, мастер-классов, а также о работе по патриотическому воспитанию с молодежью района.

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