Дежурные филиалы Сбербанка будут работать 5 и 8 января 2018 года в Нижегородской области Бизнес

Дежурные филиалы Сбербанка будут работать 5 и 8 января 2018 года в Нижегородской области. Об этом пресс-служба банка сообщила 29 января 2017 года.

Согласно информации, 1 – 4 и 6 – 7 января объявлены выходными днями во всех филиалах банка, 5 и 8 января будут работать дежурные филиалы Сбербанка.

Дежурные филиалы в Нижнем Новгороде расположены по адресам: пр. Ленина, 45; пр. Октября, 3; ул.Ванеева, 90; ул. Горького, 144; пр. Гагарина, 101, корпус 5; ул. Чаадаева, д. 16; пр. Союзный, д.3А; ул.Карла Маркса, 7А; ул.Южное Шоссе, 35; пр. Молодежный, 28А; пр. Ленина, 29; ул.Бекетова, 13; Казанское шоссе, 11; ул.Маршала Рокоссовского, 15; ул. Героев Космоса, 8А; ул.Дьяконова, 24А; ул.Коминтерна, 168 и ул.Героя Фильченкова, 10.