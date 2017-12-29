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Общество

Дендрарий открылся в парке культуры и отдыха Выксы Нижегородской области

29 декабря 2017 13:51  [128] Общество

Дендрарий открылся в парке культуры и отдыха Выксы Нижегородской области в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом пресс-служба НРО "Единой России" сообщила 29 декабря 2017 года.

Согласно информации, участок под дендрарий в городском парке общей площадью 5,7 тысячи кв. м, расположенный западнее центральной аллеи, до недавнего времени занимали заросли пораженных болезнью сорных кленов и вязов, от которых сейчас здесь не осталось и следа. Согласно проекту, разработанному под руководством ландшафтного архитектора, члена союза архитекторов РФ Ольги Ворониной, осенью на территории дендрария были высажены сотни саженцев деревьев и кустарников. Всего здесь будет представлено свыше 500 видов насаждений, среди них рябины, туи, сирени, ивы, березы, спиреи, гортензий и прочие.

Проведение комплекса работ по воссозданию исторической функционально-планировочной структуры парка и размещения в нем дендрария стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который был поддержан партией "Единая Россия". На осуществление проекта задействовано более 6 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

"Уверен, что дендрарий станет любимым местом прогулок, как жителей Выксы, так и гостей города. Наша дальнейшая задача — продолжать реализацию федеральной партийной программы. В настоящее время у нас уже есть понимание того, какие дворовые территории и общественные пространства будут благоустраиваться следующими", — отметил первый заместитель секретаря местного отделения "Единой России" Дмитрий Орлов.

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Теги:
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