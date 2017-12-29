Как выбрать зарядку для ноутбука?

Обязательным условием стабильной работы любого современного ноутбука является наличие исправного адаптера питания. Необходимость в замене старого прибора может возникать в двух случаях: когда блок питания вышел из строя или есть необходимость в использовании запасного устройства, чтобы не носить его с собой в офис. Есть следовать советам, касающимся выбора качественной зарядки, можно легко справиться с задачей.

На странице https://www.nixstore.ru/category/bloki-pitanija-noutbukov-asus/ можно выбрать подходящее зарядное устройство для своего ноутбука.

Характеристики зарядных устройств.

Любой адаптер имеет следующие значения, которые важно учитывать, чтобы не появлялось сложностей при его подсоединении к ноутбуку.

Напряжение на выходе. Как правило, оно может колебаться от 14 до 20В, если превысить эти значения, то контролер компьютера может сломаться.

Сила тока на выходе. Этот параметр может быть немного больше, чем данные, указанные производителем. При невысоких значениях мощности в работе техники могут быть перебои.

Форма разъема. Приобретая оригинальную зарядку, которая будет соответствовать модели ноутбука, с разъемом подключения проблем не должно возникнуть. Когда речь идет об универсальном устройстве, то лучше обратить особое внимание на размеры коннектора.

Что предпочесть: оригинальную или универсальную зарядку?

Адаптеры, которые выпускаются конкретным производителем, без проблем подойдут к ноутбуку. Важно учесть его модель и параметры. Только стоимость таких зарядок выше универсальных аналогов.

Устройство универсального типа комплектуется разными разъемами, которые могут подходить к любым моделям ноутбуков. В реальности случается так, что некоторые производители наделяют свою продукцию системами, которые блокирую подключение таких зарядных устройств, требуя использования оригинального адаптера.

И еще. Зарядку необходимо сначала подсоединить к ноутбуку, а только потом включать в розетку. Если устройство не используется долгое время, то лучше отключить от сети. Так можно существенно продлить ее срок службы.