Пять самолетов внепланово приземлились в нижегородском аэропорте из-за погоды

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Пять самолетов внепланово приземлились в международном аэропорте "Нижний Новгород" (Стригино) 29 декабря 2017 года из-за погодных условий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе аэропорта.
По словам собеседника агентства на 15:00 в нижегородском аэропорте находились самолеты, следовавшие по маршрутам Москва – Казань, Баку – Казань, Новый Уренгой – Казань и Москва- Чебоксары.
Кроме того, 29 декабря в Нижнем Новгороде приземлялся рейс Надым – Москва, но он уже убыл по маршруту.
Ранее Интерфакс сообщал, что утром 29 декабря в аэропортах Москвы было отменено и задержано 40 авиарейсов из-за тумана.
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