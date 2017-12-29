Пять самолетов внепланово приземлились в нижегородском аэропорте из-за погоды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять самолетов внепланово приземлились в международном аэропорте "Нижний Новгород" (Стригино) 29 декабря 2017 года из-за погодных условий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе аэропорта.

По словам собеседника агентства на 15:00 в нижегородском аэропорте находились самолеты, следовавшие по маршрутам Москва – Казань, Баку – Казань, Новый Уренгой – Казань и Москва- Чебоксары.

Кроме того, 29 декабря в Нижнем Новгороде приземлялся рейс Надым – Москва, но он уже убыл по маршруту.

Ранее Интерфакс сообщал, что утром 29 декабря в аэропортах Москвы было отменено и задержано 40 авиарейсов из-за тумана.