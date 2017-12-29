Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2017 18:07  [102] Нижегородский дептранс сообщает о возможных изменениях движения в районе пл. Минина во время новогодних праздников
29 декабря 2017 17:42  [179] Восемь человек от Нижегородской области вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
29 декабря 2017 16:13  [275] Нижегородский водоканал в лицах
29 декабря 2017 15:48  [142] Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде уйдут в корпоративный отпуск с 9 по 20 января 2018 года
29 декабря 2017 15:44  [104] Почти на 20% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области за 11 месяцев 2017 года
29 декабря 2017 15:41  [272] Почти 150 жителей Нижегородской области получили госнаграды в 2017 году
29 декабря 2017 15:27  [217] Пять самолетов внепланово приземлились в нижегородском аэропорте из-за погоды
29 декабря 2017 14:18  [107] Нижегородская область в 2018 году получит 451 млн рублей на закупку лекарств для льготников
29 декабря 2017 14:12  [128] Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского в 2018 году получит из федбюджета 135 млн рублей
29 декабря 2017 14:08  [117] Подрядчик рассчитывает завершить ремонт дома 19 по пр. Ленина в Нижнем Новгороде до конца 2017 года
Общество

Пять самолетов внепланово приземлились в нижегородском аэропорте из-за погоды

29 декабря 2017 15:27  [217] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять самолетов внепланово приземлились в международном аэропорте "Нижний Новгород" (Стригино) 29 декабря 2017 года из-за погодных условий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе аэропорта.

По словам собеседника агентства на 15:00 в нижегородском аэропорте находились самолеты, следовавшие по маршрутам Москва – Казань, Баку – Казань, Новый Уренгой – Казань и Москва- Чебоксары.

Кроме того, 29 декабря в Нижнем Новгороде приземлялся рейс Надым – Москва, но он уже убыл по маршруту.

Ранее Интерфакс сообщал, что утром 29 декабря в аэропортах Москвы было отменено и задержано 40 авиарейсов из-за тумана.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph