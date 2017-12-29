Почти 150 жителей Нижегородской области получили госнаграды в 2017 году Общество

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Почти 150 жителей Нижегородской области получили государственные награды в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 29 декабря.

Согласно информаци, врио губернатора региона Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные награды Российской Федерации в музее-усадьбе Рукавишниковых.

"146 жителей региона в 2017 году получили государственные награды. Это говорит об огромном потенциале Нижегородской области, о том, что вместе мы можем любые горы свернуть. Мы часто говорим о развитии промышленности, здравоохранения, экономики, но за всем этим стоят люди — такие люди, как вы", — поздравил собравшихся врио губернатора.

Так, орденом Почета награжден генеральный директор акционерного общества "Гидромаш" Александр Лузянин, орденом Дружбы - главный врач санатория имени ВЦСПС Абдурахман Рашидов, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил главный врач городской клинической больницы № 13 Автозаводского района Нижнего Новгорода Александр Разумовский. Также почетное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено завотделением Дорожной клинической больницы на станции Нижний Новгород АО "РЖД" Федору Севрюкову, почётное звание "Заслуженный работник высшей школы РФ" - заведующему кафедрой стоматологии факультета повышения квалификации врачей НижГМА Светлане Гажве.



Благодарность президента РФ объявлена: директору средней школы №8 (г.Кстово) Светлане Гашковой, преподавателю Лукояновского педагогического колледжа имени А.М.Горького Владимиру Комиссарову, профессору ННГАСУ Галине Серебрянской. Благодарственным письмом президента награждён первый заместитель генерального директора акционерного общества "Гипрогазцентр" Александр Пужайло, заместитель генерального директора ПКО "Теплообменник" Александр Кислицын получил медаль "Трудовая доблесть".

Кроме того, почетной грамотой Министерства экономического развития Российской Федерации награжден и.о. министра экономики и конкурентной политики Нижегородской области Игорь Норенков.

Напомним, что в сентябре 2017 года на тот момент действующий губернатор Валерий Шанцев вручил государственные награды лучшим работникам промышленности, науки, культуры и образования региона.