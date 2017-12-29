Почти на 20% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области за 11 месяцев 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Почти на 20% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.



Согласно информации, за отчетный период в регионе умерло 167 детей в возрасте до одного года против 228 – за тот же период 2016 года (снижение на 26,8%). В расчете на тысячу родившихся уровень смертности составил 5 против 6,2 в январе-ноябре 2016 года (снижение на 19,4%).

В среднем по Приволжскому федеральному округу младенческая смертность (в абсолютных цифрах) снизилась на 18,2%, уровень смертности – на 9,1% (составил 5 на тысячу родившихся). По России уровень смертности составил 5,3.



Напомним, за 2016 год коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области снизился почти на 6%. Среди детей в возрасте до одного года он составил 6,4 смерти на 1 тысячу младенцев (251 человек).