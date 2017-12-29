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Общество

Нижегородский дептранс сообщает о возможных изменениях движения в районе пл. Минина во время новогодних праздников

29 декабря 2017 18:07  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода сообщает о возможных изменениях движения транспорта в районе пл. Минина во время новогодних праздников. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 29 декабря 2017 года.

Согласно сообщению, в случае возникновения серьезных транспортных заторов в районе примыкания улицы Минина к площади Минина и Пожарского, с 31 декабря 2017 года до 9 января 2018 года движение транспорта и автобусов №№ 19, 40, 45, 52, 58, 74, 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-90 может быть временно организовано по улице Пискунова (от Волжского государственного университета водного транспорта). Данное решение будет приниматься сотрудниками ГИБДД, исходя из дорожной ситуации.

"В выходные дни прогнозируется увеличение потока транспортных средств и пешеходов в центре города. Специалисты настоятельно рекомендуют водителям, которые обычно прокладывают свой маршрут на работу или по другим делам, через улицу Минина, площадь Минина и Пожарского, по возможности, пересмотреть его в праздничные дни и выбрать альтернативные пути движения до места назначения. Это поможет сэкономить время и избежать необязательных заторов транспорта в центральной части Нижнего Новгорода", - говорится в информации дептранса.

Напомним, что муниципальный транспорт будет работать в Нижнем Новгороде ночью и утром 1 января 2018 года.

Как сообщалось ранее, массовые гуляния пройдут во всех районах Нижнего Новгорода 31 декабря (программа).

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