Самые читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в декабре 2017 года Общество

Самые читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в декабре 2017 года.

Несмотря на все политические события, самой популярной стала новость о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Нижегородской области 89 земельных участков. Эти участки затем будут реализованы на аукционе, а вырученные деньги пойдут на достройку проблемных домов.

Из политических сообщений самым ярким стал комментарий депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова, который он опубликовал после инцидента на Гребном канале и своей отставки поста и.п. секретаря НРО "Единой России".

Единственное произошедшее в облправительстве назначение - Вадима Власова на пост и.о. министра транспорта – также привлекло внимание многих читателей. Власов сменил Александра Герасименко, перешедшего еще в ноябре на должность замглавы администрации Нижнего Новгорода. Больше изменений в правительстве не было, а новую структуру врио губернатора Глеб Никитин обещает утвердить уже после нового года.

Ряд читаемых сообщений о политике был связан с арестом зампредседателя ЗС НО, экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Адвокаты это решение обжаловали, за Сорокина поручился даже экс-губернатор Валерий Шанцев, однако облсуд меру пресечения менять не стал.

Также среди читаемых новостей о политике – сообщение о том, что Глеб Никитин инициировал возврат градостроительных полномочий Нижнего Новгорода обратно на областной уровень. Из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Богородского и Кстовского районов создается Нижегородская агломерация.

В новостях экономики и бизнеса самая популярная – о старте производства новых моделей "ГАЗона NEXT" и "ГАЗели NEXT" на Горьковском автозаводе. Старт был дан в день визита в Нижний Новгород президента Владимира Путина. В этот же день в Нижнем Новгороде также проходила встреча Ксении Собчак, планирующей принять участь в выборах главы государства. Такое совпадение Собчак назвала случайностью.

Среди других популярных новостей экономики и бизнеса – сообщения о том, что нижегородский "Фобос-ТС" планирует запустить серийное производство трамваев в начале 2018 года и что нижегородский минпром создал рабочую группу по вопросу строительства речного порта с участием китайских компаний.

Из новостей о культуре и отдыхе больше всего читателей заинтересовало сообщение про то, что сотрудники нижегородской администрации первыми опробовали горку с искусственным льдом на пл. Минина. Вторая по популярности новость – о присвоении Нижегородскому цирку имени Маргариты Назаровой.

В происшествиях самым читаемым стало сообщение про ДТП: водитель в состоянии опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде.

Из новостей спорта читатели больше всего заинтересовались новостью по футбольному ЧМ-2018: на групповом этапе в Нижнем Новгороде сыграют Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария и Коста-Рика.

Самый популярный фоторепортаж: визит Ксении Собчак в Нижний Новгород 6 декабря.