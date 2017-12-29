Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2017 17:21  [105] Облачная погода с мокрым снегом сохранится в Нижегородской области 1 – 4 января 2018 года
30 декабря 2017 12:13  [191] Синоптики прогнозируют ноябрьскую погоду в новогоднюю ночь в Нижегородской области
30 декабря 2017 11:17  [130] Пропавшая в г.о. Бор Нижегородской области Клавдия Киселева найдена живой
29 декабря 2017 18:07  [194] Нижегородский дептранс сообщает о возможных изменениях движения в районе пл. Минина во время новогодних праздников
29 декабря 2017 17:42  [388] Восемь человек от Нижегородской области вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"
29 декабря 2017 16:13  [599] Нижегородский водоканал в лицах
29 декабря 2017 15:48  [438] Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде уйдут в корпоративный отпуск с 9 по 20 января 2018 года
29 декабря 2017 15:44  [125] Почти на 20% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области за 11 месяцев 2017 года
29 декабря 2017 15:41  [430] Почти 150 жителей Нижегородской области получили госнаграды в 2017 году
29 декабря 2017 15:27  [285] Пять самолетов внепланово приземлились в нижегородском аэропорте из-за погоды
Общество

Синоптики прогнозируют ноябрьскую погоду в новогоднюю ночь в Нижегородской области

30 декабря 2017 12:13  [191] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют характерную для начала ноября погоду в новогоднюю ночь в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальника отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева 30 декабря 2017 года.

По ее словам, в регионе сохраняется влияние юго-западного циклона, поэтому с приходом влажного атлантического воздуха аномально теплая погода, больше подходящая для начала ноября, сохранится.

Отклонение от климатической нормы достигает 7°…10°. Предстоящая новогодняя ночь также будет теплой. Однако нижегородские синоптики прогнозируют, что температурный рекорд побит не будет. Самая теплая новогодняя ночь отмечалась в Нижнем Новгороде во время наступления 2014 года. Тогда столбики термометров достигли +0,4°. В этом году минимальная температура предполагается от -1° до -4°, на севере и востоке области – до -5°. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, кое-где – моросящие осадки. На дорогах наледи. Ветер южный юго-западный слабый от 3 до 7 м/с.

1 января 2018 года будет по-прежнему тепло. Слабые оттепели от 0° до +2°. На севере и востоку -1°…-2°. Местами небольшие осадки и гололедица.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph