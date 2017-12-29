Синоптики прогнозируют ноябрьскую погоду в новогоднюю ночь в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют характерную для начала ноября погоду в новогоднюю ночь в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальника отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева 30 декабря 2017 года.

По ее словам, в регионе сохраняется влияние юго-западного циклона, поэтому с приходом влажного атлантического воздуха аномально теплая погода, больше подходящая для начала ноября, сохранится.

Отклонение от климатической нормы достигает 7°…10°. Предстоящая новогодняя ночь также будет теплой. Однако нижегородские синоптики прогнозируют, что температурный рекорд побит не будет. Самая теплая новогодняя ночь отмечалась в Нижнем Новгороде во время наступления 2014 года. Тогда столбики термометров достигли +0,4°. В этом году минимальная температура предполагается от -1° до -4°, на севере и востоке области – до -5°. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, кое-где – моросящие осадки. На дорогах наледи. Ветер южный юго-западный слабый от 3 до 7 м/с.

1 января 2018 года будет по-прежнему тепло. Слабые оттепели от 0° до +2°. На севере и востоку -1°…-2°. Местами небольшие осадки и гололедица.