Президент списал долги россиян по имущественным налогам

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, где содержатся нормы, направленные на реализацию инициатив главы государства об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании их долгов по имущественным налогам. Об этом сообщило РИА "Новости" 30 декабря 2017 года.
Ранее, Путин говорил о необходимости освобождения льготных категорий граждан, имеющих право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении участков в шесть соток. Он также сказал, что надо освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности. При этом он напомнил, что задолженность, в частности, индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет примерно 15 млрд рублей.
Закон предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости шести соток, находящихся в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К таким категориям, в частности, относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны, "чернобыльцы" и "семипалатинцы".
При этом, в случае владения несколькими участками, гражданин будет иметь право на уменьшение налоговой базы только по одному из них.
Закон также предусматривает списание недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на нее пеням. Такие недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию.
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