Президент списал долги россиян по имущественным налогам Экономика

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, где содержатся нормы, направленные на реализацию инициатив главы государства об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании их долгов по имущественным налогам. Об этом сообщило РИА "Новости" 30 декабря 2017 года.

Ранее, Путин говорил о необходимости освобождения льготных категорий граждан, имеющих право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении участков в шесть соток. Он также сказал, что надо освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности. При этом он напомнил, что задолженность, в частности, индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет примерно 15 млрд рублей.

Закон предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости шести соток, находящихся в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К таким категориям, в частности, относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны, "чернобыльцы" и "семипалатинцы".

При этом, в случае владения несколькими участками, гражданин будет иметь право на уменьшение налоговой базы только по одному из них.

Закон также предусматривает списание недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на нее пеням. Такие недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию.