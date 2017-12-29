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Кафе было ограблено на ул. Ошарской в центре Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону 30 декабря 2017 года.
Согласно информации, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №5 МВД РФ по Нижнему Новгороду в 12:17 30 декабря. На место выезжала следственно-оперативная группа для проведения необходимых действий.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту. Расследование продолжается.
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