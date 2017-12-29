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Общество

Облачная погода с мокрым снегом сохранится в Нижегородской области 1 – 4 января 2018 года

30 декабря 2017 17:21  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Облачная погода с мокрым снегом сохранится в Нижегородской области 1 – 4 января 2018 года. Об этом Гидрометцентр сообщил 30 декабря 2017 года.

Согласно информации, в этот период под влиянием атлантического влажного воздуха местами прогнозируется значительная облачность, местами кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Вдоль рек по утрам сгустятся туманы.

Днем температура воздуха прогнозируется +1°…+2°, ночной фон 0°…-4°, на дорогах наледи. Преобладающее направление ветра юго-западное 4-7 м/с.

Напомним, синоптики прогнозируют характерную для начала ноября погоду в новогоднюю ночь в Нижегородской области.

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