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Облачная погода с мокрым снегом сохранится в Нижегородской области 1 – 4 января 2018 года. Об этом Гидрометцентр сообщил 30 декабря 2017 года.
Согласно информации, в этот период под влиянием атлантического влажного воздуха местами прогнозируется значительная облачность, местами кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Вдоль рек по утрам сгустятся туманы.
Днем температура воздуха прогнозируется +1°…+2°, ночной фон 0°…-4°, на дорогах наледи. Преобладающее направление ветра юго-западное 4-7 м/с.
Напомним, синоптики прогнозируют характерную для начала ноября погоду в новогоднюю ночь в Нижегородской области.
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