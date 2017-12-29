Несколько торгцентров эвакуировано в Нижнем Новгороде 30 декабря 2017 года из-за звонков о минировании Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Несколько торговых центров эвакуировано в Нижнем Новгороде 30 декабря 2017 года из-за звонков о минировании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Поступают звонки и по всем сообщениям проводятся все необходимые проверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, звонки стали поступать вечером 30 декабря.

В частности, нижегородские СМИ сообщают об эвакуации "Фантастики" и "Меги".

Напомним, 2 октября 2017 года более 40 тысяч человек было эвакуировано в Нижегородской области из-за сообщений о "минировании".