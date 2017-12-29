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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Галины Игнатьевой

30 декабря 2017 19:43  [78] Происшествия
Галина Игнатьева

Галина Игнатьева

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Галины Игнатьевой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 30 декабря 2017 года.

Согласно информации, 78-летняя женщина ушла из дома на ул. Дворовой в Автозаводском районе 29 декабря и не вернулась.

Ее приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза светло-зеленые. Она была одета в темно-сиреневое пальто, серый платок и черные сапоги.

Игнатьева страдает потерей памяти.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пенсиоерки, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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