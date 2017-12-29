Нижегородский аэропорт вернулся к работе в штатном режиме после сообщения о минировании Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский аэропорт вернулся к работе в штатном режиме после проверки сообщения о его минировании 30 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе аэропорта.

По словам собеседника агентства, по результатам проведения оперативных мероприятий взрывное устройство на территории здания аэропорта обнаружено не было. Авиарейсы, вылет которых был отложен из-за эвакуации, будут выполняться в ближайшее время.

По данным на 21:30 в нижегородском аэропорте задерживается вылет семи рейсов.

Напомним, сообщение о взрывном устройстве в аэропорте поступило в 18:30. Все люди из здания аэровокзала были перемещены в гостиницу аэропорта.

Напомним также, несколько торговых центров эвакуировано в Нижнем Новгороде 30 декабря 2017 года из-за звонков о минировании.