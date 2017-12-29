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Общество

Сообщения о минировании торгцентров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились

30 декабря 2017 23:08  [359] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сообщения о минировании торговых центров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону 30 декабря 2017 года.

По словам собеседника агентства, проверочные мероприятия закончились, никаких опасных объектов не было обнаружено.

Напомним, сообщения о минировании торговых центров города стали поступать вечером 30 декабря. По данным телеграмм-канала "Опер пишет…" были эвакуированы: "Фантастика", "Куб", "Мега", "7 небо", "Ганза" и "Жар-Птица".

Напомним также, что из-за аналогичного сообщения в 18:30 из нижегородского аэропорта люди были перемещены в гостиницу при авиаузле. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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