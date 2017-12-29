Сообщения о минировании торгцентров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились

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Сообщения о минировании торговых центров и аэропорта в Нижнем Новгороде не подтвердились. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону 30 декабря 2017 года.
По словам собеседника агентства, проверочные мероприятия закончились, никаких опасных объектов не было обнаружено.
Напомним, сообщения о минировании торговых центров города стали поступать вечером 30 декабря. По данным телеграмм-канала "Опер пишет…" были эвакуированы: "Фантастика", "Куб", "Мега", "7 небо", "Ганза" и "Жар-Птица".
Напомним также, что из-за аналогичного сообщения в 18:30 из нижегородского аэропорта люди были перемещены в гостиницу при авиаузле. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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