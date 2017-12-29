Екатерина Манакова
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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей жительницы Володарского района Нижегородской области Екатерины Манаковой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 30 декабря 2017 года.
Согласно информации, 20-летняя женщина 29 декабря уехала из дома в п. Юганец на работу в Дзержинск. Предположительно в этот день в 8:22 на остановочном пункте "платформа 392 км" она села в электропоезд, следующий в направлении Нижнего Новгорода. Она должна была выйти на станции "Дзержинск" в 8:39.
Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные, прическа “каре” с челкой, глаза карие. Была одета в черный пуховик, брюки и темные ботинки. Особые приметы: дефект речи - не выговаривает букву "р". При себе у нее была гитара.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).
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