Последние новости рубрики Происшествия
30 декабря 2017 23:32  [1022] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей жительницы Володарского района Нижегородской области Екатерины Манаковой
30 декабря 2017 19:56  [402] Нижегородский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве
30 декабря 2017 19:43  [156] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Галины Игнатьевой
30 декабря 2017 19:15  [1859] Несколько торгцентров эвакуировано в Нижнем Новгороде 30 декабря 2017 года из-за звонков о минировании
30 декабря 2017 16:48  [678] Кафе было ограблено на ул. Ошарской в центре Нижнего Новгорода
29 декабря 2017 12:22  [592] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде летом 2017 года Галины Соколовой
29 декабря 2017 11:39  [182] Мужчина погиб при пожаре в Пильнинском районе Нижегородской области 28 декабря
29 декабря 2017 11:01  [164] Пожар в кухне кафе произошёл на пр. Молодёжном в Нижнем Новгороде 28 декабря
29 декабря 2017 10:27  [502] ВАЗ сбил женщину с годовалым ребёнком на тротуаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 декабря
29 декабря 2017 09:32  [558] Прокуратура вскрыла схему незаконного предоставления земель администрацией Балахнинского района Нижегородской области
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей жительницы Володарского района Нижегородской области Екатерины Манаковой

30 декабря 2017 23:32  [1022] Происшествия
Екатерина Манакова

Екатерина Манакова

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей жительницы Володарского района Нижегородской области Екатерины Манаковой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 30 декабря 2017 года.

Согласно информации, 20-летняя женщина 29 декабря уехала из дома в п. Юганец на работу в Дзержинск. Предположительно в этот день в 8:22 на остановочном пункте "платформа 392 км" она села в электропоезд, следующий в направлении Нижнего Новгорода. Она должна была выйти на станции "Дзержинск" в 8:39.

Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные, прическа “каре” с челкой, глаза карие. Была одета в черный пуховик, брюки и темные ботинки. Особые приметы: дефект речи - не выговаривает букву "р". При себе у нее была гитара.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph