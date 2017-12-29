Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 12 января. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
Согласно информации, в хоровом соборе примут участие лучшие церковные хоры Нижегородской епархии и хоровые коллективы Нижнего Новгорода. Гости мероприятия: Саратовский губернский театр хоровой музыки (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила Лицова), хор патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции (художественные руководители – Даниил и Вероника Григорьевы). Режиссер и главный дирижер собора – Иван Стольников.
Мероприятие состоится в 15:00 в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского (Нижний Новгород, ул. Стрелка, д. 3а).
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