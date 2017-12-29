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Происшествия

Два здания сгорели в г.о. Семеновский Нижегородской области 31 декабря

31 декабря 2017 11:02  [135] Происшествия
Два здания сгорели в г.о. Семеновский Нижегородской области 31 декабря

Два здания сгорели в г.о. Семеновский Нижегородской области 31 декабря

Два здания сгорели в г.о. Семеновский Нижегородской области 31 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, в 00:05 в службы экстренного реагирования поступило сообщение о загорании личного жилого дома в д. Малое Зиновьево г.о. Семеновский. В результате пожара сгорел дом на площади 48 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались шесть человек, две единицы техники.

Позднее, в 04:07 поступил звонок о загорании неэксплуатируемого здания в д. Керженец. В результате пожара здание сгорело полностью. Для ликвидации последствий пожара привлекались 14 человек, четыре единицы техники.

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