Два здания сгорели в г.о. Семеновский Нижегородской области 31 декабря Происшествия

Два здания сгорели в г.о. Семеновский Нижегородской области 31 декабря

Два здания сгорели в г.о. Семеновский Нижегородской области 31 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, в 00:05 в службы экстренного реагирования поступило сообщение о загорании личного жилого дома в д. Малое Зиновьево г.о. Семеновский. В результате пожара сгорел дом на площади 48 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались шесть человек, две единицы техники.

Позднее, в 04:07 поступил звонок о загорании неэксплуатируемого здания в д. Керженец. В результате пожара здание сгорело полностью. Для ликвидации последствий пожара привлекались 14 человек, четыре единицы техники.