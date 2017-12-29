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Происшествия

Фура протаранила девять автомобилей в Нижнем Новгороде 30 декабря

31 декабря 2017 14:25  [2235] Происшествия
Фура протаранила девять автомобилей в Нижнем Новгороде 30 декабря

Фура протаранила девять автомобилей в Нижнем Новгороде 30 декабря

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Фура протаранила девять автомобилей в Нижнем Новгороде 30 декабря. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Согласно информации, грузовой автомобиль ночью с 30 на 31 декабря врезался в припаркованные вдоль дороги легковые автомобили. Машины получили значительные повреждения разного. По предварительной информации, люди в ДТП не пострадали.

Ранеее сообщалось, что ВАЗ сбил женщину с годовалым ребёнком на тротуаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 декабря 2017 года.

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