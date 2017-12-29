Численность лосей в Нижегородской области выросла почти на 1, 5 тысячи за последний год Общество

Численность лосей в Нижегородской области выросла почти на 1, 5 тысячи за последний год. Об этом сообщает региональный комитет гоосохотнадзора.

Согласно информации, с 1 января 2018 года закрывается сезон охоты на взрослых лосей. На особей до 1 года охота продлится до 15 января 2018 года.

Виновновным в незаконной охоте лицам грозит выплата возмещения вреда, в размере от 120 тысяч рублей до 240 тысяч рублей. По данным регионального госохотнадзора, в Нижегородской области численность лосей за последний год выросла на 1 449 особей и составила 13 726 особей.

Напомним, что сезон охоты на лосей в 2017 году был открыт с 1 сентября в Нижегородской области.