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Происшествия

Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января

01 января 2018 14:50  [820] Происшествия
Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января

Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января

Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января. Об этом сообщает ГУ МЧС региона. Согласно информации, 1 января в 08:00 поступило сообщение о загорании транспортного средства в с. Мячково Володарского района. В результате пожара выгорела кабина транспортного средства на площади 4 кв метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек, две единицы техники.

В 09:54 в центр управления в кризисных ситуациях поступили сведения о загорании личного жилого дома в р.п. Бл. Песочное г.о. г. Выкса. В результате пожара сгорел дои и надворные постройки на площади 96 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 21 человек, пять единиц техники.

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