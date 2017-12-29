Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января Происшествия

Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января

Дом и автомобиль сгорели в Нижегородской области утром 1 января. Об этом сообщает ГУ МЧС региона. Согласно информации, 1 января в 08:00 поступило сообщение о загорании транспортного средства в с. Мячково Володарского района. В результате пожара выгорела кабина транспортного средства на площади 4 кв метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались восемь человек, две единицы техники.

В 09:54 в центр управления в кризисных ситуациях поступили сведения о загорании личного жилого дома в р.п. Бл. Песочное г.о. г. Выкса. В результате пожара сгорел дои и надворные постройки на площади 96 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 21 человек, пять единиц техники.