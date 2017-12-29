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Культура и отдых

Программа "Забавы на морозе" стартует в парке 1 Мая в Нижнем Новгороде 2 января

01 января 2018 17:39  [410] Культура и отдых
Программа Забавы на морозе стартует в парке 1 Мая в Нижнем Новгороде 2 января

Программа Забавы на морозе стартует в парке 1 Мая в Нижнем Новгороде 2 января

Программа "Забавы на морозе" стартует в парке 1 Мая в Нижнем Новгороде 2 января. Об этом сообщает горадминистрация.

Согласно информации, в течение недели в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять!" в парке при минусовой температуре будут работать различные развлекательные площадки.

С 10:00 до 23:00 все желающие смогут покататься со снежной горки и на катке. Коньки можно принести с собой или взять напрокат в парке. С 10:00 до 15:00 на ледовой площадке будут проходить анимационные программы для детей, различные конкурсы и эстафеты. В 15:00 начнутся живые выступления музыкальных коллективов.

Напомним, что более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!".

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