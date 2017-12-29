Программа Забавы на морозе стартует в парке 1 Мая в Нижнем Новгороде 2 января
Программа "Забавы на морозе" стартует в парке 1 Мая в Нижнем Новгороде 2 января. Об этом сообщает горадминистрация.
Согласно информации, в течение недели в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять!" в парке при минусовой температуре будут работать различные развлекательные площадки.
С 10:00 до 23:00 все желающие смогут покататься со снежной горки и на катке. Коньки можно принести с собой или взять напрокат в парке. С 10:00 до 15:00 на ледовой площадке будут проходить анимационные программы для детей, различные конкурсы и эстафеты. В 15:00 начнутся живые выступления музыкальных коллективов.
Напомним, что более 80 мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках общероссийского зимнего фестиваля "Выходи гулять!".
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+