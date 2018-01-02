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Общество

Нижегородская шахматистка Идея Благонадёжная скончалась в возрасте 79 лет 1 января

02 января 2018 11:51  [212] Общество
Олег Черников и Идея Благонадёжная

Олег Черников и Идея Благонадёжная

Фото: Федерация шахмат Нижегородской области

Нижегородская шахматистка Идея Благонадёжная скончалась в возрасте 79 лет 1 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат Нижегородской области.

Известная шахматистка, тренер и организатор шахматных турниров Идея Благонадёжная умерла 1 января. В марте 2018 года ей должно было исполниться 80 лет.

Прощание с Идеей Благонадёжной состоится 3 января в 11:30 по адресу: ул. Грузинская, д.12б.

СПРАВКА:
Идея Георгиевна Благонадёжная родилась 29 марта 1938 года. Чемпионка России среди женщин-ветеранов (1993 год), многократная чемпионка Нижегородской области, известный нижегородский тренер. Была замужем за международным гроссмейстером, чемпионом мира среди пенсионеров (2000 год) Олега Черникова.

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