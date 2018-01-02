Жалобы на "химический ручей" в Нижнем Новгороде и разлив фекалий в Балахне поступили в минэкологии в конце 2017 года Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жалобы на "химический ручей" в Нижнем Новгороде и разлив фекальных масс в Балахне поступили в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 30 и 31 декабря 2017 года 2017 года. Об этом сообщается на сайте экологической диспетчерской службы министерства.

Согласно информации, 30 декабря в службу поступила заявка об обнаружении "химического ручья" в нижегородском посёлке Высоково (Сормовский район). "За поселком находится овраг, из которого вытекает химический ручей со странным запахом и втекает в речку Черная. Возможный слив от ближайшей воинской части (производство или мусор). Просьба выяснить вероятность выброса отходов", - говорится в сообщении нижегородца.

Также 31 декабря поступило обращение от жителя Балахны о том, что на ул. Главная в мкрн Правдинск прорвало трубу с фекальными массами, территорию заливает несколько дней и образовалась большая лужа. По словам обратившегося, труба идёт от стройбазы бумажного комбината ОАО "Волга".

Состояние заявок на сайте регионального минэкологии помечено - "в работе".