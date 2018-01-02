Синоптики прогнозируют температуру около 0° в Нижегородской области 3-4 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру около 0° в Нижегородской области 3-4 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно информации, 2 января в регионе будет переменная облачность, температура днём - 0°, ночью – до -2°. Ветер южный, 3 м/с.

По данным синоптиков, аналогичная погода продержится на территории области до 4 января. С пятницы 5 января прогнозируется похолодание до -4° в дневное время и небольшой снег.