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Синоптики прогнозируют температуру около 0° в Нижегородской области 3-4 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Согласно информации, 2 января в регионе будет переменная облачность, температура днём - 0°, ночью – до -2°. Ветер южный, 3 м/с.
По данным синоптиков, аналогичная погода продержится на территории области до 4 января. С пятницы 5 января прогнозируется похолодание до -4° в дневное время и небольшой снег.
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