Нижегородцы в соцсетях жалуются на брошенные после праздников "ёлочные базары" Общество

Нижегородцы в соцсетях жалуются на брошенные после праздников "ёлочные базары"

Как сообщают очевидцы, на территориях уличных точек по продаже ёлок, работавших в Нижнем Новгороде в конце декабря, 2 января по-прежнему остаются нераспроданные деревья. Причем "кладбища праздника", как назвал брошенные ёлки пользователь Facebook Михаил Рубинштейн, находятся как на местах "стихийных" точек продаж, так и на территориях санкционированных горадминистрацией "ёлочных базаров".

Нижегородцы сообщили о "ёлочных свалках" у ТЦ "Нагорный", на ул. Просвещенской, на пл. Свободы, у ТЦ "Бурнаковский" и многих других.

В комментариях жители города задают вопросы о том, кто обязан убирать данные площадки, как контролирует ситуацию администрация города и принимаются ли ели на утилизацию. По всем вопросам НИА "Нижний Новгород" направило запросы в муниципалитет.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года в Нижнем Новгороде работали 33 площадки для организации елочных базаров: на пяти площадках в Автозаводском районе, шести – в Нижегородском, двух – в Приокском, четырех – в Ленинском, четырех – в Московском, трех – в Советском и восьми – в Канавинском.