Порядок на месте елочных базаров в Нижнем Новгороде будет наведен до 4 января, - горадминистрация Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Порядок на месте елочных базаров в Нижнем Новгороде будет наведен до 4 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации 2 января.

По информации управления административно-технического и муниципального контроля (УАТиМК), торговцы должны были в течение 1 января самостоятельно вывезти весь нераспроданный товар и убрать за собой территорию. "Это обязанность предпринимателей. Однако ряд торговцев этого не сделали. Решение о привлечении их к административной ответственности будут принимать районные администрации", - говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что порядок на месте елочных базаров будет наведен обслуживающими районы города организациями в течение двух дней.

Как подчеркнули в УАТиМК, факты "безответственного отношения к организации торговли новогодними елями" в Нижнем Новгороде фиксируются ежегодно.

На вопрос агентства о нелегальных точках продажи живых елей в технический инспекции пояснили, что такая информация в управление не поступала. "Если нижегородцы располагают фактами нелегальной торговли, то информацию необходимо направлять в администрации районов города, где после их изучения будет решаться вопрос о применении мер административного воздействия к нарушителям", - отметил сотрудник УАТиМК.

Напомним, что 2 января в соцсетях нижегородцы стали публиковать сообщения о том, что на территории города по-прежнему остаются "ёлочные базары", на которых лежат уже никому не нужные натуральные ели.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года в Нижнем Новгороде работали 33 площадки для организации елочных базаров: на пяти площадках в Автозаводском районе, шести – в Нижегородском, двух – в Приокском, четырех – в Ленинском, четырех – в Московском, трех – в Советском и восьми – в Канавинском.