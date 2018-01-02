Водитель BMW в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП в Пильне Нижегородской области 1 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в рабочем посёлке Пильна Нижегородской области 1 января 2018 года. Об этом сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД.

ДТП произошло в 04:00 на ул. Ленина, 64. По данным УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля BMW (стаж 20 лет) при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21074. Согласно информации, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП 58-летний водитель ВАЗа погиб, а два его пассажира, 38-летний мужчина и 36-летняя женщина, были госпитализированы.