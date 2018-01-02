Автомобиль насмерть сбил пешехода в Балахнинском районе Нижегородской области 1 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Балахнинском районе Нижегородской области 1 января 2018 года. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 20:14 на 354 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Согласно информации, 25-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на мужчину, шедшего по проезжей части. В результате 37-летний пешеход

В результате ДТП пострадал пешеход получил смертельное ранение.

Напомним, что также 1 января водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.

По информации УГИБДД, 31 декабря 2017 года ДТП со смертельным исходом в регионе зарегистрировано не было.