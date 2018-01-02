Нижегородская полиция разыскивает укравшую 250 тысяч рублей у пенсионерки мошенницу Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская полиция разыскивает укравшую 250 тысяч рублей у пенсионерки мошенницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 2 января 2018 года.

Согласно информации, 29 декабря 2017 года в полицию обратилась 69-летняя жительница мкрн Щербинки-1 (Приокский район). По информации следствия, днём 20 декабря к пенсионерке на улице подошла женщина и сообщила, что на неё наложена порча. Женщина отдала незнакомке 250 тысяч рублей для "снятия порчи".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).