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Происшествия

Нижегородская полиция разыскивает укравшую 250 тысяч рублей у пенсионерки мошенницу

02 января 2018 16:45  [148] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская полиция разыскивает укравшую 250 тысяч рублей у пенсионерки мошенницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 2 января 2018 года.

Согласно информации, 29 декабря 2017 года в полицию обратилась 69-летняя жительница мкрн Щербинки-1 (Приокский район). По информации следствия, днём 20 декабря к пенсионерке на улице подошла женщина и сообщила, что на неё наложена порча. Женщина отдала незнакомке 250 тысяч рублей для "снятия порчи".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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