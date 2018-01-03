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Общество

Путь следования трамваев будет сокращен по трем маршрутам в Нижнем Новгороде с 4 января

03 января 2018 10:39  [241] Общество
Путь следования трамваев будет сокращен по трем маршрутам в Нижнем Новгороде с 4 января

Путь следования трамваев будет сокращен по трем маршрутам в Нижнем Новгороде с 4 января

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Путь следования трамваев будет сокращен по трем маршрутам в Нижнем Новгороде с 4 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.

Согласно информации, с 05:00 4 января до 05:00 6 января 2018 года будет сокращен путь следования трамваев по маршрутам: №№1 ("Московский вокзал - улица Маслякова"), 21 ("Парк Дубки - улица Маслякова"), 2 - движение только по внутреннему кольцу. Ограничения связаны с заменой канализационного колодца.

Напомним, что движение транспорта будет закрыто на ул. Полевая в Нижнем Новгороде с 8 января по 16 февраля 2018 года.

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