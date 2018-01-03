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Экономика

РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года

03 января 2018 11:08  [266] Экономика
РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года

РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года

Фото: НИА "Нижний Новгород"

РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам 3 января 2018 года.

В первом полугодии 2018 года тарифы сохранятся на уровне декабря 2017 года. Совокупный рост тарифов на коммунальные ресурсы с 1 июля текущего года в 91,5% муниципальных образованиях не превысит 3,9%.

"Совокупный рост тарифов выше ожидается в г.о.г. Бор – 6,6%, г.о.г Дзержинск – 9,8%, Балахнинском районе – до 7%, Богородском районе – до 9%, Вадском районе – 12%, Володарском районе – до 8,6%, Кстовском районе – до 10%, Сеченовский район – до 6%. Рост связан с заключением концессионных соглашений и реализацией инвестиционных программ", - рассказали в РСТ.

В региональной службе по тарифам также подчеркнули, что в Ветлужском, Воскресенском и Краснобаковском районах отмечается снижение тарифов на тепловую энергию от 1% до 8,1%.

"На территории Нижнего Новгорода снижены ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения ОАО "Нижегородский водоканал" на 19,4% и ставка за содержание тепловой мощности ОАО "Теплоэнерго" на 5,7%. Это влечет за собой снижение тарифов на тепловую энергию и горячую воду для нижегородцев с 1 января 2018 года", - добавили в РСТ.

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