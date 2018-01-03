Лыжный сезон "Группы ГАЗ" стартовал в Нижнем Новгороде 3 января Спорт

Лыжный сезон "Группы ГАЗ" стартовал в Нижнем Новгороде 3 января 2018 года.

Сегодня на лыжной базе ГАЗ "Стригино" состоялся большой спортивный семейный праздник "Новогодний заезд" с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые открыли зимний сезон. Для детей и взрослых работали спортивные площадки, все участники получили поощрительные призы.

Слоган этого лыжного сезона – "Бросай инет, вставай #налыжи!" Организаторы надеются, что хэштег #налыжи поможет привлечь еще больше молодежи к активному спортивному отдыху.

Напомним, что 5, 6, 7 января с 11:30 до 13:00 пройдет мастер-класс "Лыжные надежды". Ведущие лыжники и тренеры обучат азам лыжного спорта. Также нижегородцев ожидают: лыжная и биатлонная эстафета, детский лыжный праздник "Рождественская сказка", конкурсы, детский спринт. В феврале и марте лыжные и спортивные состязания продолжатся, в том числе пройдет суточный лыжный марафон.

СПРАВКА:

Горьковский автозавод, входящий в "Группу ГАЗ", с момента своего основания поддерживал развитие любительского и профессионального спорта. В числе спортивных инициатив ГАЗа – суточный лыжный марафон, который впервые состоялся в 1991 году. Со временем традиция прервалась, а в 2017 году возобновилась по инициативе сотрудников "Группы ГАЗ". Мероприятие получило широкий отклик и среди сотрудников Горьковского автозавода, и среди жителей города и области. На первом автозаводском суточном марафоне 1991 года проверить себя вышли полсотни спортсменов. 18 февраля 2017 года на дистанцию вышло рекордное число участников – 238, из них 98 – сотрудники "ГАЗ"а. В 2018 году суточный лыжный марафон состоится 17-18 февраля. Спортивные праздники и лыжные соревнования "Группа ГАЗ" проводит в рамках масштабного движения компании "Базовый элемент" "НА ЛЫЖИ!".