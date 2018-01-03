Последние новости рубрики Спорт
03 января 2018 18:44  [193] Семейный праздник "Новогодний заезд" на лыжной базе ГАЗ "Стригино" в Нижнем Новгороде
03 января 2018 16:29  [136] Лыжный сезон "Группы ГАЗ" стартовал в Нижнем Новгороде 3 января
02 января 2018 09:26  [233] Лыжный сезон "Группы ГАЗ" стартует в Нижнем Новгороде 3 января
29 декабря 2017 12:06  [198] "Группа ГАЗ" проведет ряд лыжных заездов в Нижнем Новгороде в январе-марте 2018 года
28 декабря 2017 09:12  [332] Нижегородский ХК "Торпедо" уступил ЦСКА со счётом 1:5
27 декабря 2017 19:01  [349] Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
27 декабря 2017 13:05  [249] Нижегородская администрация планирует завершить отбор городских волонтеров к ЧМ в марте 2018 года
26 декабря 2017 19:11  [514] НРО ОНФ представило эскизный проект планировки стадиона "Водник" 26 декабря
25 декабря 2017 13:59  [219] Нападающий нижегородского "Торпедо" Даниил Веряев не вошёл в молодёжную сборную чемпионата мира-2018
25 декабря 2017 13:19  [349] Экипировку с символикой ЧМ почти на 2 млн рублей планирует закупить дирекция спортмероприятий в Нижнем Новгороде
Спорт

Лыжный сезон "Группы ГАЗ" стартовал в Нижнем Новгороде 3 января

03 января 2018 16:29  [136] Спорт

Лыжный сезон "Группы ГАЗ" стартовал в Нижнем Новгороде 3 января 2018 года.

Сегодня на лыжной базе ГАЗ "Стригино" состоялся большой спортивный семейный праздник "Новогодний заезд" с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые открыли зимний сезон. Для детей и взрослых работали спортивные площадки, все участники получили поощрительные призы.

Слоган этого лыжного сезона – "Бросай инет, вставай #налыжи!" Организаторы надеются, что хэштег #налыжи поможет привлечь еще больше молодежи к активному спортивному отдыху.

Напомним, что 5, 6, 7 января с 11:30 до 13:00 пройдет мастер-класс "Лыжные надежды". Ведущие лыжники и тренеры обучат азам лыжного спорта. Также нижегородцев ожидают: лыжная и биатлонная эстафета, детский лыжный праздник "Рождественская сказка", конкурсы, детский спринт. В феврале и марте лыжные и спортивные состязания продолжатся, в том числе пройдет суточный лыжный марафон.

СПРАВКА:
Горьковский автозавод, входящий в "Группу ГАЗ", с момента своего основания поддерживал развитие любительского и профессионального спорта. В числе спортивных инициатив ГАЗа – суточный лыжный марафон, который впервые состоялся в 1991 году. Со временем традиция прервалась, а в 2017 году возобновилась по инициативе сотрудников "Группы ГАЗ". Мероприятие получило широкий отклик и среди сотрудников Горьковского автозавода, и среди жителей города и области. На первом автозаводском суточном марафоне 1991 года проверить себя вышли полсотни спортсменов. 18 февраля 2017 года на дистанцию вышло рекордное число участников – 238, из них 98 – сотрудники "ГАЗ"а. В 2018 году суточный лыжный марафон состоится 17-18 февраля. Спортивные праздники и лыжные соревнования "Группа ГАЗ" проводит в рамках масштабного движения компании "Базовый элемент" "НА ЛЫЖИ!".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph