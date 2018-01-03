Пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет на трассе в Нижегородской области 3 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет на трассе в Нижегородской области 3 января. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, ДТП произошло в Дивеевском районе ночью. 54-летний водитель со стажем 14 лет находился за рулем "Киа" в состоянии алкогольнго опьянения. Не справившись с управлением, он совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии мужчина сломал ключицу и ушиб руку. Он был госпитализирован в больницу им. Владимирского.

ДТП с погибшими 3 января в регионе не зарегистрировано. Пострадали в авариях 11 человек, в том числе трое – в Нижнем Новгороде.