Последние новости рубрики Происшествия
04 января 2018 14:59  [241] Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве своего грудного ребенка
04 января 2018 13:19  [198] Пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет на трассе в Нижегородской области 3 января
04 января 2018 10:32  [595] Двое младенцев погибли от удушья в Нижегородской области 2 и 3 января
03 января 2018 12:08  [306] Автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе Нижегородской области 2 января 2018 года
02 января 2018 16:45  [283] Нижегородская полиция разыскивает укравшую 250 тысяч рублей у пенсионерки мошенницу
02 января 2018 15:11  [532] Автомобиль насмерть сбил пешехода в Балахнинском районе Нижегородской области 1 января
02 января 2018 14:57  [474] Два человека погибли на пожарах в Нижегородской области 1 января
02 января 2018 14:46  [1089] Водитель BMW в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП в Пильне Нижегородской области 1 января
02 января 2018 13:16  [391] Две бани сгорели в Нижегородской области утром 2 января
02 января 2018 12:15  [625] Жалобы на "химический ручей" в Нижнем Новгороде и разлив фекалий в Балахне поступили в минэкологии в конце 2017 года
Происшествия

Пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет на трассе в Нижегородской области 3 января

04 января 2018 13:19  [198] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пьяный водитель на иномарке вылетел в кювет на трассе в Нижегородской области 3 января. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, ДТП произошло в Дивеевском районе ночью. 54-летний водитель со стажем 14 лет находился за рулем "Киа" в состоянии алкогольнго опьянения. Не справившись с управлением, он совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии мужчина сломал ключицу и ушиб руку. Он был госпитализирован в больницу им. Владимирского.

ДТП с погибшими 3 января в регионе не зарегистрировано. Пострадали в авариях 11 человек, в том числе трое – в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph