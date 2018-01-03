Последние новости рубрики Экономика
05 января 2018 17:40  [172] Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля
05 января 2018 10:40  [136] Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года
05 января 2018 10:29  [257] Девять животноводческих объектов будут введены в Нижегородской области в 2018 году, - минсельхоз
04 января 2018 11:38  [279] Нижегородское правительство в 2017 году привлекло почти на 10% больше федеральных средств, - минэкономики
03 января 2018 11:08  [538] РСТ ожидает рост тарифов больше чем на 3,9% в восьми муниципалитетах Нижегородской области с 1 июля 2018 года
30 декабря 2017 14:45  [353] Президент списал долги россиян по имущественным налогам
28 декабря 2017 18:29  [247] Нижегородская администрация назначила аукцион на РЗТ в центре города
28 декабря 2017 17:20  [795] "Участники внешнеторговой деятельности стали активно пользоваться авторегистрацией", - Юрий Лушников
28 декабря 2017 16:51  [203] Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Нижегородской таможни вырос на 42% за 2017 год
27 декабря 2017 15:08  [272] Правительство РФ увеличило на 1,5 млн рублей субсидии нижегородским аграриям на кредиты в 2017 году
Экономика

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года

05 января 2018 10:40  [136] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно информации, в январе-ноябре 2017 года оборот розницы составил 633,3 млрд рублей, или 103% к соответствующему периоду 2016 года. Оборот розничной торговли в ноябре составил 57,2 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в ноябре 2016 года.

В то же время, по данным Росстата, оборот розничной торговли в целом по России в ноябре 2017 года увеличился на 2,7% к соответствующему периоду предыдущего года, а в январе-ноябре 2017 года – на 1,1%.

Напомним, в первом полугодии 2017 года оборот розничной торговли вырос на 0,4% - до 337,1 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph