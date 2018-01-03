Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно информации, в январе-ноябре 2017 года оборот розницы составил 633,3 млрд рублей, или 103% к соответствующему периоду 2016 года. Оборот розничной торговли в ноябре составил 57,2 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в ноябре 2016 года.

В то же время, по данным Росстата, оборот розничной торговли в целом по России в ноябре 2017 года увеличился на 2,7% к соответствующему периоду предыдущего года, а в январе-ноябре 2017 года – на 1,1%.

Напомним, в первом полугодии 2017 года оборот розничной торговли вырос на 0,4% - до 337,1 млрд рублей.