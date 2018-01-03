Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде 2 января 33-летнего Андрея Андреева Происшествия

пропавший Андрей Андреев Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде 2 января 33-летнего Андрея Андреева. Об этом сообщается на сайте ПСО "Волонтер".

Согласно информации, мужчина ушел из дома на ул. Янки Купала 2 января после обеда. В последний раз выходил на связь около 15:00 того же дня.

Приметы: рост 180 см, телосложение плотное, волосы светло-русые, глаза серо-синие. Был одет в черную куртку с мехом на капюшоне, синие джинсы, белую футболку. С собой имел паспорт, телефон, военный билет, свидетельство о рождении и водительское удостоверение. Имеет татуировки на правой ноге и на левом предплечье.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).