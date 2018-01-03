Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, документ был подписан главой государства 31 декабря 2017 года. В соответствии с ним, с 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) составит 894 871 человек.

Ранее в сентябре 2016 года предельная штатная численнось была установлена в количестве 904 871 человек. Таким образом сокращение составило 1,1%.

Напомним, также число сотрудников МВД было сокращено в августе 2015 года. Оно было установлено на уровне 1 003 172 единиц. Сокращение составило 10%.