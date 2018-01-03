Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона со ссылкой на министра Алексея Морозова.

Соглансо информации, в прошлом году в области было собрано 879 тысяч тонн картофеля. Было введено в эксплуатацию 1058 га орошаемых земель. Урожайность картофеля и овощей на таких участках составила 600 ц/га.

"Нижегородская область занимает первое место по производству картофеля в Приволжском федеральном округе (ПФО). В масштабах Российской Федерации входит в десятку крупнейших картофелеводческих регионов страны", - отметил министр.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что Нижегородская область полностью обеспечена картофелем.