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Экономика

Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля

05 января 2018 17:40  [173] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона со ссылкой на министра Алексея Морозова.

Соглансо информации, в прошлом году в области было собрано 879 тысяч тонн картофеля. Было введено в эксплуатацию 1058 га орошаемых земель. Урожайность картофеля и овощей на таких участках составила 600 ц/га.

"Нижегородская область занимает первое место по производству картофеля в Приволжском федеральном округе (ПФО). В масштабах Российской Федерации входит в десятку крупнейших картофелеводческих регионов страны", - отметил министр.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что Нижегородская область полностью обеспечена картофелем.

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