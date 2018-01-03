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Происшествия

Тридцать три пожара произошло 1-4 января в Нижегородской области

05 января 2018 18:00  [125] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тридцать три пожара произошло 1-4 января в Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону 5 января 2018 года.

Согласно информации, по сравнению с показателем прошлого года рост составил 27%. Погибло три человека, пострадали двое.

Основная доля пожаров приходится на жилой фонд – 27 из 33 пожаров, еще шесть пожаров зарегистрировано на транспорте.

Среди основных причин пожаров по-прежнему остаются нарушение правил установки электрооборудования – 13 случаев, неосторожное обращение с огнем – семь случаев, неисправность печного отопления и нарушение правил его эксплуатации – семь случаев.

Пожаров в результате применения пиротехники и на объектах проведения массовых новогодних мероприятий не зарегистрировано.

Напомним, два человека погибли на пожарах в Нижегородской области 1 января.

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