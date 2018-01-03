Для чего в ванной нужна тумба под раковину?

Ванная комната обычно не отличается значительным размером, поэтом каждый квадратный сантиметр в таком случае «на счету».

Тумба с раковиной для ванной - это оптимальный вариант для тех людей, которые превыше всего ценят удобство, практичность и функциональность. Такое решение поможет побороть тесноту.



Тумба станет местом для хранения различных мелочей, скроет недостатки архитектуры или торчащие трубы. Кроме того, это незаменимый элемент стиля. В таком «укромном уголке» можно спрятать всё что угодно.

Благо выбор раковин с тумбой предельно широк. Они могут отличаться по размеру, форме, цвету и наполнению. При желании можно оформить индивидуальный заказ, многие компании практикуют такую услугу. Хотя и среди готовых вариантов выбрать будет просто. Конечно, можно и вовсе обойтись без тумбы, но в таком случае останется свободное место, и вряд ли можно будет говорить о рациональном использовании пространства.

К числу преимуществ покупки раковины с тумбой можно отнести следующие факторы:

Высокий порог функциональности. Тумба одновременно выступает в качестве мебели и является сантехникой;

Все мелочи будут обеспечены местом, они не потеряются, не будут мешаться, не утратят свою презентабельность, ввиду небрежного хранения;

Экономия финансов. Необходимость в маскировке труб и некоторых видимых недостатков автоматически отпадёт. Как и в покупке дополнительных полок, не говоря уже о приложенных усилиях для создания комфорта;

Экономия пространства. Квадратные метры будут использованы оптимально;

Эстетическая привлекательность. Благодаря широте ассортимента, будет легко подобрать решение, которое идеально впишется в интерьер и создаст уникальную обстановку.

Раковины, которые исключают наличие тумбы, способны решить только небольшой ряд задач. При этом необходимо продумывать систему хранения и методы её установки без ущерба для презентабельности и целостности интерьера.

Тумба с раковиной – это тандем, который не заставит пожалеть о сделанном выборе. В ней можно прекрасно разместить все мелочи, а также полотенца и моющие средства. Преимуществ более чем достаточно.