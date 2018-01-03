Для чего необходим юзабилити аудит сайта?

Электронная коммерция – это ключевой способ реализации товаров и услуг для большинства существующих в рамках современности компаний. Понятно, что мало просто создать сайт. Его наличие – это небольшая толика успеха. Чтобы ресурс приносил прибыль, необходимо грамотно продвигать таковой, при этом постоянно анализируя динамику показателей либо эффективность тех или иных методов.

Юзабилити аудит – это инструмент, который позволяет определить пользу или результативность. Эта задача по силам опытным профессионалам. Заказать услугу можно по ссылке http://lemarbet.com/internet-marketing/audit-yuzabiliti-i-konversii/.

Аудит юзабилити определяет общую концепцию удобства. Если пользователю будет легко использовать интерфейс сайта, его структура будет излучать интуитивную простоту и логичность, то велика вероятность того, что он вернётся на сайт многократно. Именно этот параметр и изучает юзабилити. С его помощью владелец сайта может понять, насколько ресурс отвечает потребностям пользователей в навигации, удобен и прост.

По своему содержанию юзабилити представляет собой комплекс всевозможных мероприятий, которые делают сервис более доступным. Он позволяет найти пути наиболее выгодной подачи контента и осуществить контроль соответствия существующих стандартов дизайна разработки, актуальным в настоящий момент.

Высокий уровень юзабилити – это гарантия отличной посещаемости. В результате владелец ресурса сможет получить хорошую прибыль от взаимовыгодного сотрудничества. На показатель способны оказывать воздействие самые различные факторы. К ним можно отнести: тематику сайта, доступность ресурса, оригинальность дизайна, качество контента, удобство навигации, вёрстку и взаимодействие с аудиторией.

Добиться того, чтобы все описанные выше факторы работали в тандеме не так просто. В таком случае без помощи квалифицированных и узких профессионалов, как правило, не обойтись. Именно поэтому владельцы сайтов предпочитают сотрудничать со специализированными сервисами, гарантирующими более качественное и быстрое продвижение.