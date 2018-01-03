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Спорт

БК "Нижний Новгород" одержал победу в выездном матче с "Астаной" со счетом 73:85

06 января 2018 14:21  [155] Спорт

Фото: БК "Нижний Новгород"

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" одержал победу в выездном матче с казахстанской "Астаной" 6 января 2018 года со счетом 73:85.

Как сообщается на сайте клуба, на протяжении всей первой половины матча команды шли на равных, поочередно выходя вперед, однако в раздевалку в лидерах ушла "Астана" при счете 38:34. После большого перерыва "НН" провел убойный отрезок набрав 18 безответных очков подряд (26:8 в четверти) и, казалось, уже обеспечил победу. И все же "Астана" нашла силы на борьбу и в начале четвертой четверти сократила отставание до трех очков – 63:66.

"Отстоять преимущество помогли Джейкоб Одум, Стеван Еловац и Петр Губанов", - говорится в сообщении.

Матч проводился в рамках Единой Лиги ВТБ. БК "Нижний Новгород" впервые в сезоне 2017-2018 взял матч на выезде в Лиге ВТБ.

Напомним, БК "Нижний Новгород" одержал победу над "Самарой" в домашнем матче 1/4 Кубка России, который состоялся 23 декабря 2017 года.

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