БК "Нижний Новгород" одержал победу в выездном матче с "Астаной" со счетом 73:85 Спорт

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" одержал победу в выездном матче с казахстанской "Астаной" 6 января 2018 года со счетом 73:85.

Как сообщается на сайте клуба, на протяжении всей первой половины матча команды шли на равных, поочередно выходя вперед, однако в раздевалку в лидерах ушла "Астана" при счете 38:34. После большого перерыва "НН" провел убойный отрезок набрав 18 безответных очков подряд (26:8 в четверти) и, казалось, уже обеспечил победу. И все же "Астана" нашла силы на борьбу и в начале четвертой четверти сократила отставание до трех очков – 63:66.

"Отстоять преимущество помогли Джейкоб Одум, Стеван Еловац и Петр Губанов", - говорится в сообщении.

Матч проводился в рамках Единой Лиги ВТБ. БК "Нижний Новгород" впервые в сезоне 2017-2018 взял матч на выезде в Лиге ВТБ.

Напомним, БК "Нижний Новгород" одержал победу над "Самарой" в домашнем матче 1/4 Кубка России, который состоялся 23 декабря 2017 года.