здание Нижполиграфа
Фото: Яндекс.Карты
Возгорание электрощита произошло в здании "Нижполиграфа" в Нижнем Новгороде 6 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
По словам собеседника агентства, сообщение о возгорании на ул. Варварской поступило в 10:52. В здании в это время людей не было, никто не пострадал. Последствия возгорания уже были ликвидированы до полудня.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
Напомним, пожар в здании "Нижполиграфа" произошел 23 октября 2012 года.
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