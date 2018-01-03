Возгорание электрощита произошло в здании "Нижполиграфа" в Нижнем Новгороде 6 января Происшествия

здание Нижполиграфа Фото: Яндекс.Карты

Возгорание электрощита произошло в здании "Нижполиграфа" в Нижнем Новгороде 6 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, сообщение о возгорании на ул. Варварской поступило в 10:52. В здании в это время людей не было, никто не пострадал. Последствия возгорания уже были ликвидированы до полудня.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, пожар в здании "Нижполиграфа" произошел 23 октября 2012 года.