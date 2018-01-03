Пропавшая в Нижнем Новгороде летом 2017 года Галина Соколова найдена живой Общество

Галина Соколова Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавшая в Нижнем Новгороде летом 2017 года Галина Соколова найдена живой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 6 января 2018 года.

Напомним, 12 августа 26-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели в конце сентября около школы №190 Автозаводского района. О поисках Соколовой волонтеры сообщали в конце декабря 2017 года.