Сезон охоты на пушных животных продлится в Нижегородской области до 28 февраля Общество

Рысь Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сезон охоты на пушных животных продлится в Нижегородской области до 28 февраля 2018 года. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора 7 января 2018 года.

Как уточнили в ведомстве, по 28 февраля охотникам предоставляется право охоты на норку американскую, колонка, белку обыкновенную, рысь, куницу (лесную и каменную), горностая, хоря (лесного и степного), ласку. Разрешение на добычу в общедоступных охотничьих угодьях региона имеет право получить каждый охотник.

"Госохотнадзор осуществляет выдачу разрешений при личном представлении заявления в течение одного рабочего дня. Если охотник отправил документ по почте - в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления. Сведения о пунктах выдачи разрешений размещаются на официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области. Там также можно найти форму заявления на получение разрешения, форму доверенности, образцы платежных документов по государственной пошлине", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в области обитает свыше 32 тысяч особей норки американской, около 30 тысяч белок, более 200 особей рыси, горностая - 1,5 тысячи.

"Незаконная охота может оказаться очень дорогостоящим мероприятием для нарушителей. Охотник обязан соблюдать правила и иметь при себе: охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку (в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях), разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия", - добавили в госохотнадзоре.

Напомним, что сезон охоты на пушных животных открылся в Нижегородской области 1 ноября 2017 года.