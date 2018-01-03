Самые популярные комментарии на НИА "Нижний Новгород" в 2017 году Общество

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Самые популярные комментарии на НИА "Нижний Новгород" в 2017 году.

Самым популярным стал комментарий уже бывшего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева о своей отставке, данный им за пять дней до официального сообщения об уходе. "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - написал тогда Валерий Шанцев. При этом в десятку вошел и еще один его комментарий, опубликованный уже после ухода: "Сдал все дела в области и в Москве. Грустно".

Вторым по популярности стал комментарий депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова, который он опубликовал после инцидента на Гребном канале и своей отставки поста и.п. секретаря НРО "Единой России". "Рано меня хороните", - написал Булавинов.

Замыкает тройку лидеров комментарий частного перевозчика Дмитрия Савина о причинах невыхода на линии 1 июня перевозчиков, работающих на городских маршрутах Т-72, Т-49, Т-81, Т-34, Т-44, Т-38, Т-48.

Далее идет комментарий замгубернатора Романа Антонова относительно спора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с получившими ранее квартиры работниками. Напомним, компания обязала сотрудников выкупить жилье. В мае конфликт, возникший в ряде районов, вышел на уровень региона. "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - сказал тогда Антонов. Добавим также, что летом вопрос был решен, создана дорожная карта по передаче жилищного фонда в муниципальную собственность.

Еще одним популярным комментарием стал комментарий руководителя проекта "Рождественская сторона" Александра Серикова об отмене празднования Масленицы на пл. Горького. Напомним, горадминистрация в 2017 году перенесла народные гуляния с ул. Рождественской на пл. Горького, а затем вовсе отменила праздник из-за требований силовиков.

Многих читателей заинтересовал комментарий директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирины Тарасовой, где она поясняла, что изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей.

Два наиболее читаемых комментария касались выборов. Первый комментарий – руководителя "Медиа столицы" Сергея Ракова о том, что "больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей". Он также выражал мнение, что сильных потрясений на региональной политической арене в период довыборов не предвидится. Второй комментарий уже касался хода выборов. Политолог Александр Суханов в день голосования отмечал, что "небольшая явка не означает нелегитимность выборов". Добавим также, что в итоге явка на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%.

И последний в десятке популярных комментариев – это комментарий политолога Евгения Семенова об итогах встречи врио губернатора Глеба Никитина с депутатами городской Думы (напомним, на этой встрече он представил депутата Госдумы Владимира Панова кандидатом на пост единого мэра). "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - прокомментировал Семенов. Эксперт также отмечал, что врио губернатора "не собирается отступать от задач, поставленных Президентом страны, и прямо заявляет об этом".