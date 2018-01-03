МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 8 января Общество

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 8 января Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в течение суток 8 января местами по Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде, ожидаются усиления западного ветра порывами до 15 м/с.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в том числе строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.